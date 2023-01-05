Fezlekeleri Meclis gündeminde: CHP'li ve İYİ Partili iki vekilin dokunulmazlığı kalkabilir

TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini gündemine aldı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, her iki milletvekili hakkındaki tezkereler, 11 Ocak günü Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’da görüşülecek.

Karma Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etmesi halinde, fezlekeler TBMM Genel Kurul’a gelecek. Fezlekeler Genel Kurul’da da kabul edilirse iki ismin de dokunulmazlıkları kalkacak.