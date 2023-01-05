Mansur Yavaş: 90 milyon TL tutarında desteğimizi yatırdık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin diye bir ilke imza atarak doğalgaz desteğine başlamıştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl da 180 bin 214 ailemizin Başkent Kartlarına ocak ayı için 90 milyon 107 bin TL tutarındaki desteğimizi yatırdık" dedi.

Mansur Yavaş: 90 milyon TL tutarında desteğimizi yatırdık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralı yurttaşlara yapılan doğalgaz desteğinin Başkent Kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Yavaş, 22 Aralık’taki “Çocukların üşüdüğü bir kentte hiçbir kalp ısınamaz. Sosyal yardımlardan faydalanan 180 bin ailemizin Başkent Kartlarına 500’er TL’den toplam 90 milyon TL doğalgaz desteğini 5 Ocak’ta yatırıyoruz” paylaşımını alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

“Hiçbir çocuk üşümesin diye bir ilke imza atarak doğalgaz desteğine başlamıştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl da 180.214 ailemizin Başkent Kartlarına ocak ayı için 90.107.000,00 TL tutarındaki desteğimizi yatırdık. Bugünden itibaren kullanabilirsiniz.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mansur Yavaş
Sinan Ateş, ‘FETÖ Komisyonu’nun başındaymış Siyaset 05 Ocak 2023 11:00
Cinsel saldırı tehdidi, kaba dayak, işkence altında, avukatsız sorgu Güncel 05 Ocak 2023 10:59
Levent Göktaş'tan 'Sedat Peker' açıklaması Siyaset 05 Ocak 2023 10:49
CHP Gençlik Kolları, köylere çıkarma yapmaya hazırlanıyor Siyaset 05 Ocak 2023 10:36
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı