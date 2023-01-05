Mansur Yavaş: 90 milyon TL tutarında desteğimizi yatırdık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralı yurttaşlara yapılan doğalgaz desteğinin Başkent Kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Yavaş, 22 Aralık’taki “Çocukların üşüdüğü bir kentte hiçbir kalp ısınamaz. Sosyal yardımlardan faydalanan 180 bin ailemizin Başkent Kartlarına 500’er TL’den toplam 90 milyon TL doğalgaz desteğini 5 Ocak’ta yatırıyoruz” paylaşımını alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

“Hiçbir çocuk üşümesin diye bir ilke imza atarak doğalgaz desteğine başlamıştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl da 180.214 ailemizin Başkent Kartlarına ocak ayı için 90.107.000,00 TL tutarındaki desteğimizi yatırdık. Bugünden itibaren kullanabilirsiniz.”

Hiçbir çocuk üşümesin diye bir ilke imza atarak doğalgaz desteğine başlamıştık geçtiğimiz yıl.



Bu yıl da 180.214 ailemizin Başkent Kartlarına ocak ayı için 90.107.000,00 TL tutarındaki desteğimizi yatırdık.



Bugünden itibaren kullanabilirsiniz. https://t.co/iEEZHztx5T — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 5, 2023

Kaynak: ANKA