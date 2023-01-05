Gündem olmuştu: Soylu AKP grubunda merdivenlere oturdu, bakanlıktan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin dün gerçekleştirilen grup toplantısını kendisine ayrılan yere değil merdivenlere oturarak takip etmişti. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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AKP Grup Toplantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salonda bakanlara ait koltuklarda oturmak yerine merdivende oturmayı tercih etti. Soylu’nun merdivende oturduğu anların videosunu paylaşan gazeteci Özlem Gürses, Soylu'nun bir şeyi protesto ettiğini iddia etti. Gürses'in paylaşımı şöyle oldu:

Gündem olmuştu: Soylu AKP grubunda merdivenlere oturdu, bakanlıktan açıklama geldi - Resim : 1

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı. Haber7'nin ulaştığı İçişleri Bakanlığı basın kaynakları protesto iddialarını yalanladı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız bir program nedeniyle grup toplantısına biraz gecikti. Böyle olunca da kimseyi rahatsız etmek istemedi bu nedenle merdivenlere oturdu." denildi. 

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