83 yaşındaki 28 Şubat tutuklusu korgeneral üç kez baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Kılınç eşi ve çocuğu ile görüştüğü sırada iki kez fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kılınç ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?

Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç, ''Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'' dedi.

Kılınç, ''Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK SAĞLIK SORUNU VAR

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da biliniyor.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davası tutukluları emekli Korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde ölmesinin ardından gündeme gelmiş, artan tepkilerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hasta tutsaklar için 8 maddelik bir genelge yayımlamıştı.

Bozdağ genelge kapsamında bu durumdaki kişilerin hastalıkları nedeniyle başvurularının tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilmesini istemişti.