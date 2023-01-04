Kılıçdaroğlu çetelere seslendi: Size mi yedireceğiz cumhuriyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile "Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi" dediği eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kahramanım" dediği Kürşad Yılmaz'ın Sinan Ateş hakkındaki, "Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" açıklamalarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nden seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" yorumuyla paylaşılan videoda, geçtiğimiz hafta Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında kısa açıklamada bulundu.

Ateş için, "Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen" diyen Kılıçdaroğlu, cezaevinden çıkarılan ve Ateş hakkında ilk açıklamayı yapan Kürşad Yılmaz'ın açıklamalarını eleştirdi. "Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir." dedi.

Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın! pic.twitter.com/97kfLxIeQ7 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2023

"SİZE Mİ YEDİRECEĞİZ BU CUMHURİYETİ"

"Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir.



Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen 100 yıllık hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."

