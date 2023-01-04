Zeynel Emre'den "Kayyum" tepkisi: Böyle bir "ahmaklığın" olabileceğine inanmıyorum

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Meclis'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan terör soruşturmasını gündeme getirdi.

Emre, AKP ve MHP grubuna seslenerek "Burada kanunu konuşacağız ama siz kanunu getiriyorsunuz. Kanunlara uymuyorsunuz. Siz niye kanun teklifi getiriyorsunuz ki. Siz Anayasa'ya uymuyorsunuz. Demokrasinin, hukuk devletinin hangi esaslarına uyuyorsunuz. Bir mesele var bir türlü bu meseleyi kapatamıyorsunuz" dedi.

Emre, şöyle devam etti:

"Sabah kalkıyorsunuz İmamoğlu, akşam yatana kadar İmamoğlu. Birbirinden ilginç birbirinden enteresan yeni içtihat yaratacak kadar özel olacak şekilde uygulamalar görüyoruz. Bu parlamentoda avukat sayısı çok. Buradaki avukatlar başta olmak üzere herkese şunu sormak isterim: Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun125'inci maddesinde kamu görevlisine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan başka birini tanıyor musunuz?

İstanbul'a kayyum atanabilirmiş. Ben şahsen böyle bir ahmaklığın olabileceğine inanmıyorum ama şu hususu vurgulamakta fayda var: Milletin seçtiği iradeyi tanımaz; Anayasa ve hukuka aykırı davranışlar sergilemeye devam ederseniz, kimse de sizi tanımaz. Demokrasiden ayrılanları millet affetmez!

İBB’ye kayyum atamak gibi bir 'ahmak'lığın olabileceğine ihtimal vermiyorum ama şu hususu vurgulamakta fayda var: Milletin seçtiği iradeyi tanımaz; Anayasa ve hukuka aykırı davranışlar sergilemeye devam ederseniz, kimse de sizi tanımaz. Demokrasiden ayrılanları millet affetmez! pic.twitter.com/6n2xC3ZQCZ — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) January 4, 2023

YSK Başkanı’nın suç duyurusundan tam 19 ay sonra soruşturma açılmasının bir nedeni var: "Tarih ilerlesin, bir sürece bakalım; belediyenin, Belediye Başkanı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin algısı kamuoyunda düşüyorsa gerek yok. Eğer iyi işler çıkartıyorsa ona göre dava açarız."