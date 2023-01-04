Altılı Masa toplanıyor: Seçim ittifakı için komisyon kurulacak

AKP ve MHP’den seçim takviminin öne alınması ile ilgili arka arkaya açıklamalar gelirken muhalefet cephesinde hazırlıklar hızlandı. Seçime ortak cumhurbaşkanı adayıyla girmeyi hedefleyen Altılı Masa, bu ismi belirlemeden önce üzerinde uzlaşmayı vadettiği "Hükümet Programı" ve "Ortak Yönetim" çalışmasını noktalamayı hedefliyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Çetinkaya'nın haberine göre, Gelecek Partisi ev sahipliğinde yarın onuncu kez toplanacak Altılı Masa’nın bu iki konu dışında Meclis’te çoğunluğu sağlamak açısından önem taşıyan "seçim ittifakı"nı da ele alması bekleniyor. Liderlerin güncel başlıklarından birinin de başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği olacağı ifade ediliyor.

HÜKÜMET PROGRAMI TAMAMLANACAK, KAMUOYUNA AÇIKLANACAK TARİH İLAN EDİLECEK

Altılı Masa’nın "Hükümet Programı" olacağı ifade edilen ortak politikalar metni çalışması geçen ekim ayında başladı. Hukuk, adalet ve yargı; kamu yönetimi; şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele; ekonomi, finans ve istihdam; sektörel ve bölgesel konular; bilim ve teknoloji; eğitim ve öğretim; sosyal politikalar ile dış politika, güvenlik ve savunma olmak üzere 9 ana başlık, 60 alt başlıkta taahhütleri içeren yaklaşık 200 sayfalık bir belge oluştu. Belgeye son şeklini yarınki toplantıda liderler verecek. Altılı Masa partilerinin temsilcileri toplantı bitiminde yayınlanacak bildiride bu çalışmanın kamuoyuna duyurulacağı bir tarih verilmesine kesin gözüyle baktıklarını dile getirdiler. Planlandığı gibi karar çıkarsa Altılı Masa’nın "Hükümet Programı" olarak nitelendirilen politika belgesi önümüzdeki günlerde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni gibi liderlerin katıldığı bir programla kamuoyuna ilan edilecek.

ORTAK YÖNETİM ÇALIŞMASINDA UZLAŞMAYA DOĞRU

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partiler seçimi kazanmaları durumunda Türkiye’yi birlikte yönetme iddiası ile yol alıyor. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçişe kadar yetki paylaşımı, devri gibi konuları da içeren bir ortak yönetim modeli çalışılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Eşgüdüm Kurulu önerisinde olduğu gibi çeşitli modeller gündemde. Toplantıda bu çalışmanın da üzerinde durulacağı ama açıklanmasının daha sonraya bırakılabileceği ifade ediliyor.

SEÇİM İTTİFAKI İÇİN KOMİSYON KURULABİLİR

Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı hedefleyen Altılı Masa’nın gündeminde yer alan başlıklardan biri de Meclis seçimlerinde ittifak olacak. CHP başta olmak üzere Altılı Masa’yı oluşturan tüm partiler "en yüksek sayıda milletvekili nasıl çıkarılır" üzerine çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. 41 ilde kendi partisi ile seçimlere girenlerin, geri kalan illerde nasıl bir liste ile seçime girmesinin avantajlı olacağı hesaplanıyor. Ortak listeler ile seçime girilebilecek iller üzerine hazırlanan simülasyonların bundan sonra altı parti temsilcisinin yer aldığı yeni bir komisyonda ele alınması bekleniyor. Parti kaynakları yapılacak yarınki toplantıda bu komisyonun da kurulma kararının alınabileceğini kaydediyor.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN NASIL KARAR ALINACAK?

Altılı Masa’nın yarınki toplantısında AK Parti ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulan başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliğinin de gündem olması bekleniyor. Tüm partiler bu konuda Altılı Masa’nın ortak tutum alması gerektiği yönünde görüş belirtirken gözler bu tartışmayı başlatan yasa değişikliğini gündeme getiren CHP’ye çevrildi. Edinilen bilgiye göre konu CHP MYK’nın son toplantısında ele alındı. Toplantıda söz alan parti kurmayları teklifin içeriğine ve getiriliş şekline itiraz etti, böyle bir değişikliğe destek verilmemesi gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun akademisyenlere yaptırdığı çalışmada da teklifin bu haliyle müzakere dahi edilmemesi görüşünün yer aldığı öğrenildi. Bir parti kurmayı Kılıçdaroğlu’nun itirazları dinlerken görüş beyan etmediğini, "Bana güvenin" demekle yetindiğini söylerken konunun Altılı Masa’da karara bağlanacağına dikkat çekti. Bazı parti kurmayları Altılı Masa’dan teklife ret kararı çıkabileceğini söylerken, teklif metninde revizyon önerisinin de gündeme gelebileceğini ifade edenler oldu.

ADIM ADIM ADAYA DOĞRU

"Hükümet Programı" ve "Ortak Yönetim"le ilgili çalışmaları ocak ayı içinde tamamlamayı hedefleyen Altılı Masa, kurulduğundan bu yana sorulan “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuna da yanıt arayacak. Altılı Masa’yı oluşturan partilerin kurmayları cumhurbaşkanı adayının en geç ocak ayı sonu ya da şubat ayı başında görüşülüp ilan edileceğini söyledi.