Kılıçdaroğlu, zam oranını 30'a çıkaran Erdoğan'a seslendi: Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, ""Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?" diye seslendi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... " dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
Yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş oranlarındaki zammın yüzde 30'a çıkarılmasıyla ilgili Erdoğan'a "Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu, paylaşımında şöyle dedi:
"Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen Erdoğan?"
Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen @RTErdogan?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2023
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