Demirtaş uyardı: Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim

Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim. Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer" dedi.

Demirtaş uyardı: Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 2017 Referandumu'na ilişkin yaptığı "Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar’ı geçti, haberiniz yok" sözlerine atıf yaparak "Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim" dedi. 

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: 

"Farkındasınızdır, seçimler çoktan başladı aslında.

İktidar, seçim kampanyası çerçevesinde sürekli bir şeyler yapıyor. Bizler de boş oturmamalıyız yani. Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer.

Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim. Hepinize sevgiler :)"

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