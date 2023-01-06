Muharrem İnce: Hiç merak etmeyin, Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, "Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket" söylemlerinin boşuna olmadığını dile getirdi. İnce, "Sayın Davutoğlu'nu izliyorum. İmza atacakmış genel başkanlar. Kendilerine sekreter arıyor. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 50 artı 1 ile seçilecek adam, gelecek yüzde 0,5 almış partinin genel başkanına soracak; 'Şuraya genel müdür kimi yapacağım? Buraya yönetim kurulu üyesi kimi yapacağım?' O imza atacak, o da kabul edecek. Şaşkınlıkla izliyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, şunları kaydetti:

"Neden bu kadar bir aday bulmak derdindeler anlamıyorum. Mesela 2018'de İYİ Parti bugünküne göre daha güçsüz konumdaydı, CHP’ye muhtaçtı o zaman. 15 milletvekili CHP, İYİ Parti'ye verdi. Hatırlayın o günleri. 15 milletvekili vermesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener’den ‘Biz sana 15 milletvekili veririz ama sen de Muharrem İnce’yi destekle’ demedi. Hatta Sayın Akşener’in aday olmasını önerdi. Bunu isteseydi. Şimdi kendi olunca mı 'Herkes beni desteklesin.' istiyor. O zaman neden istemedin? Hatta o zaman kabul etme şansları çok yüksekti çünkü 15 milletvekiline ihtiyaçları vardı. Acaba 2018’de kazanmak mı istemiyordunuz? Acaba kaybetsin Muharrem İnce diye mi planlarınız bu şekildeydi? Şaşkınlıkla izliyorum. Ama hiç merak etmeyin, Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. Memleket Partisinin bu kadroları vardır. Memleket Partisinin Genel Başkanı'nın siyasi deneyimi buna yeterlidir."

Kaynak: AA