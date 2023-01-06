Seçim geldi Erdoğan tarımı hatırladı: Bir destek kredisi de çiftçiye verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada çiftçi destek kredisi uygulamasının önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini söyledi

Seçim geldi Erdoğan tarımı hatırladı: Bir destek kredisi de çiftçiye verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çiftçi destek kredisinin önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğini belirterek, "Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan çiftçiye verilecek destekle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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