CHP’den 81 ilde zam protestosu: Hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşları için yüzde 25 olarak açıkladığı maaş zammını bir gün sonra yüzde 30’a çıkarıldığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 lira olurken, en düşük memur maaşı ise aile ödeneği dahil 11 bin 839 TL oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlıkları memur emekli ve memur maaşlarına ilişkin 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen parti üyeleri “Emekli maaşı ile geçinemiyoruz insanca yaşamak istiyoruz” dövizleri eşliğinde “AKP zammını al başına çal” “Zam zulüm işkence işte AKP” “Çetelere değil emekçiye bütçe” sloganları attı.

"SEFALET DÜZENİ"

Gazete Duvar'dan Nur Kaplan'ın haberine göre, CHP Ankara İl Başkanlığı Genel Sekreteri Ozan Ergün Doğan, halkın hissettiği enflasyonun ve ‘Saray’ın hissettiği enflasyon arasında fark olduğunu, TÜİK verileriyle memurların ve emeklilerin sofrasındaki lokmanın gasp edildiğini belirtti. Doğan, şöyle devam etti:

“Öyle ağır bir tablo söz konusu ki, Türkiye'de 13,9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. SGK'nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 TL ile, kimisi bin TL ile, kimisi ise bin 500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5500 TL olacağını açıkladı. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aylığı alanlar yine haklı olarak ‘Ya Kemal Bey olmasaydı ne olurdu’ diye sordu.”

"DÜZENİ SANDIKTAN SONRA KURACAĞIZ"

AKP'nin tarafını emekçiden yana değil “bir avuç yandaştan” yana kullandığını söyleyen CHP’li Doğan, “Emeklinin, memurun, işçinin sofrasından kepçeyle alan iktidar, söz konusu ücret zammı olduğunda kaşıkla veriyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz iktidarın asgari sefalet ücretine, zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılamaz” diyerek CHP’nin taleplerini şöyle sıraladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Kendi emeklisine ve çalışanına 'fakir fukara' gözü ile bakan bu Saray düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu Saray düzenini değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı ve mücadelesiyle, EYT mağduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız, 3600 Ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız, Taşerondan kadroya geçen işçilerimiz, Yıllardır bekledikleri kadroyu alan sözleşmeli personellerimiz… Hile ve hurda ile cebinizden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız. İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. Emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını hemen çıkartacağız, kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. Emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğimiz, Hep birlikte zenginleşip hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız.”