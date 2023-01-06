Cumhur İttifakı'na katılacakları gündemde: HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), ittifaklar konusunda "somutlaşmış bir durum" olmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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Cumhur İttifakı'na katılacakları gündemde: HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşmasının doğal olduğu belirtildi.

Parti heyetinin, dün AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılan açıklamada, partinin, diyalog kapılarının açık olması yönündeki görüşü doğrultusunda siyasi partilerle görüşmelerin süreceği aktarıldı.

"SOMUTLAŞMIŞ BİR DURUM YOK"

Açıklamada, "Şu an itibarıyla ittifaklar konusunda somutlaşmış bir durum yoktur. Somut bir durum ortaya çıktığında uygun bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Görüşmenin detaylarıyla ilgili zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkanımız veya uygun göreceği bir arkadaşımız, gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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