Sinan Ateş suikastı baş şüphelisi Emniyet'e getirildi: İfade işlemi başladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın baş şüphelisi olarak aranırken dün İstanbul'da yakalanan Doğukan Çep, Ankara’ya getirildi. Çep'in ifade işlemi başladı.

Son Güncelleme:
Sinan Ateş suikastı baş şüphelisi Emniyet'e getirildi: İfade işlemi başladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın baş şüphelisi olarak aranırken dün İstanbul'da yakalanan Doğukan Çep, Ankara’ya getirildi ve ifadesi alınmaya başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da yakalanan Doğukan Hep Ankara'ya getirildi. Yakalandığı sırada üzerinde iki silah bulunan şüpheli D.Ç'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemlerine başlandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.

Ahmet Şık'tan 'Sinan Ateş' soruları: "İddialar doğru mu, araştırılacak mı?"Ahmet Şık'tan 'Sinan Ateş' soruları: "İddialar doğru mu, araştırılacak mı?"Gündem
Bahçeli'nin 'kahraman' dediği Kürşat Yılmaz konuştu: Sinan Ateş, FETÖ'cüyse öldürme emri veren de FETÖ'cüBahçeli'nin 'kahraman' dediği Kürşat Yılmaz konuştu: Sinan Ateş, FETÖ'cüyse öldürme emri veren de FETÖ'cüSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Sinan Ateş
Son Güncelleme:
Özge Ulusoy'un babasının ölümüne ilişkin yeni gelişme Güncel 06 Ocak 2023 15:35
Dayıya 30 yıl hapis cezası verildi Güncel 06 Ocak 2023 15:28
CHP’den 81 ilde zam protestosu: Hesabını soracağız Siyaset 06 Ocak 2023 15:09
ASELSAN’dan 59,4 milyon Euro'luk sözleşme Güncel 06 Ocak 2023 14:10
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!