6 ve 12 yaşlarındaki çocuklara cinsel istismar: Dayıya 30 yıl hapis cezası verildi

İzmir’de, 23 yaşındaki O.Y. adlı şahsın 6 ve 12 yaşındaki erkek yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 12 yaşındaki ağabey, 6 yaşında olan kardeşinin kendisi gibi dayısı O.Y. tarafından cinsel istismara maruz kaldığını annesine anlattı. Ağabey, hem kendi yaşadıklarını hem de kardeşinin yaşadıklarını ailesine anlatmakla kalmayıp, kardeşinin maruz kaldığı istismarın fotoğrafını da çekti. Fotoğrafları gören anne, kardeşi O.Y. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan dayı O.Y., ifade sonrası tutuklandı. İzmir 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan O.Y., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Onedio'dan Kübra Köklü'nün haberine göre, ağabey olaya ilişkin çektiği fotoğrafları ve annenin kardeşi O.Y. ile konuşurken aldığı ses kayıtlarını delil olarak inceleyen mahkeme heyeti, ikinci duruşmada dayı O.Y. hakkında karar verdi. 6 ve 12 yaşındaki çocukların davaları farklı mahkemelerde görüldü. ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklu yargılanan dayı O.Y., 6 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı. 12 yaşındaki çocuğun davası ise devam ediyor.

"KENDİLERİNE YAPILAN BU KÖTÜLÜĞÜ İFŞA EDİYORLAR"

Fotoğrafta, davayı takip eden avukatlar ve mağdur çocuğa destek olmak isteyen yurttaşlar yer aldı.

Davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği(UCİM) İzmir İl Sorumlusu avukat Esra Yılmaz, çocukların susmadığını, ailelerine maruz kaldıkları istismarı anlattıklarını belirterek sözlerine devam etti:

"Anne yapılan kötülüğün karşısında durarak evlatları için mücadele etti ve kardeşi hakkında şikayetçi oldu. Çocuklarımız artık konuşuyor. Yaşadığı istismarı anlatan çocuklara bizler ‘kahraman çocuklar’ diyoruz. Kendilerine yapılan bu kötülüğü ifşa ediyorlar. Kahraman çocuklarımız konuştukça diğer çocuklara da ilham oluyor. Ve sanıkların ceza almalarını sağlıyorlar. Bu çocuğumuz da yaşadıklarını anlattı. Sanık 30 yıl ceza aldı ve mahkemece herhangi bir indirim de uygulamadı. Aileler artık şikayet aşamasındayken UCİM ihbar hattına ihbarda bulunmaya başladı. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair sorular soruyorlar. Ailelerin bu suçu ihbar etmelerini, çocuklarının beyanlarına ve yaşadıklarına güvenmelerini, çocuklarının yanında olmalarını istiyoruz."