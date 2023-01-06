Özge Ulusoy'un babasının ölümüne ilişkin yeni gelişme

Oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olan sürücü Elif N. hakkında hazırlanan iddianame, olay yerine ait güvenlik kamera kayıtlarına yer verilmediği gerekçesiyle iade edildi.

Özge Ulusoy'un babasının ölümüne ilişkin yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameyi inceleyen mahkeme, soruşturmanın eksik yapıldığı gerekçesiyle savcılığa iade etti.

KAMERA KAYITLARI TEMİN EDİLMEDİ

Mahkemenin gerekçesinde, olay anı ile Haydar Ulusoy'un kazadan önce alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamera kayıtlarının temin edilmediği, ayrıca kaza yerinde keşif yapılmadığı, bu nedenle iddianamenin iade edildiği belirtildi.

Bunun üzerine savcılık, "olay yerini gören güvenlik kameralarının bulunmadığı, bu nedenle görüntülerin temin edilemediği" bilgisini ekleyerek iddianameyi yeniden mahkemeye gönderdi.

İtiraza ilişkin nihai kararı vermesi için soruşturma dosyası, Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, 4 Aralık 2022'de, şüpheli Elif N'nin yönetimindeki araç, Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden oldu.

Şüpheli Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması istendi.

Kaynak: AA

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