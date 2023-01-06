İmamoğlu: Bu millet, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir

Yörük Türkmen Çepni Kurultayı, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki etkinlik alanında bugün düzenlendi. Kurultaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli dernekler ve federasyonların temsilcileri katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, "Anadolu’nun Türkleşmesinde olduğu gibi işgalden kurtulmasında da Türkmenlerin rolü çok büyük olmuştur. O nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk, Toroslar’da dumanı tüten tek bir Yörük çadırı dahi olsa milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanmıştır ve o zaferi, milletiyle omuz omuza, yılmadan, kararlılıkla, mücadele ederek elde etmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur. Kimse unutmasın ki milletimiz, iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Bu millet, adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada, dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir" dedi.

ÇOK DAHA BÜYÜK İŞLERİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İmamoğlu, "Yörük, Çepni, Türkmen Kurultayı da bu anlamda çok güçlü bir karakter katmıştır buluşmamıza. Çünkü Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’ demiştir. Bu manada geçmişe bu denli güçlü bakarak geleceğe de aynı kuvvetle ve ümitle, umutla sarılarak yol almanın hep birlikte çalışkanlığını ve becerisini ortaya koyma gayretindeyiz. Çok daha güzel, çok daha büyük işleri hep birlikte başaracağımıza olan inancımla bu güzel kurultayı toplayan değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına, yöneticilerine ve siz kıymetli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem