Altılı Masa firesiz toplandı, Saray telaşa kapıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrılma kararı almasının ardından bugün yapılan görüşmeler sonrasında masaya yeniden oturma kararı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından Saray'ın bürokratları telaşla 'anayasayı' hatırladı.

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Altılı Masa firesiz toplandı, Saray telaşa kapıldı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı, krize neden oldu. 

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan ayrılmıştı. 

Bugün yapılan görüşmelerin ardından ise Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla Altılı Masa toplantısına katılma kararı aldı. 

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SARAY PANİKLEDİ 

Söz konusu teklif Altılı Masa tarafından kabul görürken; Saray bürokratları da telaşa kapıldı. 

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine itiraz eden bir açıklama yaptı. 

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur" diyen Oğan, "Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır.
Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür" ifadelerini kullandı. 

MEHMET UÇUM ANAYASAYI HATIRLATTI 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 'Anayasayı' hatırlayarak şöyle yazdı: 

"Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."

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