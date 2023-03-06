Yavaş ve İmamoğlu Akşener ile ilk kez gece görüşmüş, formül öyle bulunmuş

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yeni bir öneri için İmamoğlu ve Yavaş ile evinde buluştu.

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Yavaş ve İmamoğlu Akşener ile ilk kez gece görüşmüş, formül öyle bulunmuş

Geçen cuma günü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini veto eden İYİ Parti lideri Akşener, bugün sunduğu şartın kabul edilmesi sonrası yeniden masaya oturdu. 

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Akşener'i evinde ziyaret ettiğini yazdı. 

Erkin, "İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bütün bu gelişmeler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde oldu" dedi. 

Akşener'in evindeki toplantının ardından iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirildiğini aktaran Erkin, "Sabah saatleri… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu'nun “Bu iş artık uzamasın” diye konuştuğu ifade edildi. CHP lideri, Meral Akşener'i aradı" diye kaydetti. 

"MUTABAKAT SAĞLANDI"

Erkin şöyle devam etti:

"Öğlen saatleri…

Kılıçdaroğlu ve Akşener parti genel merkezlerinden ayrıldı ve Saadet Partisi Genel Merkezi'ne doğru yola çıkacakları beklenirken…

Saat 15.20… Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş, Ankara'da bir otelde buluştu.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı."

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