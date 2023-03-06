Şahan Gökbakar, Akşener'in geri dönme kararı sonrası Ersan Şen'i böyle gündeme getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı sonrası siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yapılan görüşmeler sonucunda Saadet Partisi ev sahipliğindeki yapılacak Altılı Masa toplantısına İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldı.

ERSAN ŞEN GÜNDEME GELDİ

Akşener masaya dönünce, sosyal medya "Ersan Şen ne olacak" diye sormaya başladı.

"Peki şu an Ersan Şen ne olacak?" diyen Şahan Gökbakar paylaşımında "Bir de yine gerilirseniz, hemen sayıp sövmeyin birbirinize. O ona sıtma dedi, o öbürüne AKP ağızlı dedi. Partili gazeteciler, yayıncılar hesapçı ve hain ilan etti. Çekişmeli boşanma yaşayan çiftler gibi olmasın ama bu seviyede artık. Hayırlısı" dedi.