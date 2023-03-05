Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi: "5 yılda veremediği kararı reklam arasında verdi"
Meral Akşener'in Habertürk yayınında cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyen Ersan Şen'i reklam arasında araması sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk TV canlı yayınında son siyasi gelişmelerin konuşulduğu programa katılan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'den davet gelirse cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi.
Ersan Şen, bu sözlerinin ardından program reklam arası verdiğinde Meral Akşener'in kendisini aradığını söyledi. Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, 'gelin görüşelim' dedi, muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Erkan Şen "Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın. Halkın önündeyiz, her şey şeffaf gelişiyor" ifadesini kullandı ve cumhurbaşkanı olmak istediğini yineledi.
Habertürk canlı yayınındaki gelişmenin ardından sosyal medyada Akşener'e yönelik çok sayıda mesaj atıldı, "18 ayda Kemal Kılıçdaroğlu'na ikna olamayan Akşener, reklam arasında Ersan Şen'e ikna oldu" ifadesi kullanıldı.
Atılan mesajlardan bazıları şöyle: