Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi: "5 yılda veremediği kararı reklam arasında verdi"

Erkan Şen "Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın. Halkın önündeyiz, her şey şeffaf gelişiyor" ifadesini kullandı ve cumhurbaşkanı olmak istediğini yineledi.