Kulis: Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanını pazar günü yapacak

Millet İttifakı liderleri bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cuma günü yaşanan aday krizinin ardından Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Uzlaşma sonrasında liderlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Kulis: Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanını pazar günü yapacak

Geçtiğimiz cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini reddeden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından masaya döndü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının CHP tarafından kabul edilmesinin ardından Altılı Masa liderleri firesiz toplandı.

Millet İttifakı'nın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında mutabakat sağlanması bekleniyor. Karar yazarı Elif Çakır CHP'li kaynaklar ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanının pazar günü yapılacağı yanıtını aldığını aktardı. 

Elif Çakır'ın haberine göre; üst düzey CHP'li kaynaklar, lansmanın uygunluk durumunun sağlanması halinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISI ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Millet İttifakı'nın CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin bugün görüşmesi beklenirken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü. 

Ardından İYİ Parti lideri, bahsi geçen iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığını' önerdi. Akabinde Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'le görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Meral Akşener'in de katılımıyla Millet İttifakı toplantısı başladı. 

 
 
 
Etiketler
Millet İttifakı altılı masa CHP İYİ Parti Gelecek Partisi DEVA Partisi Demokrat Parti Saadet Partisi
Son Güncelleme:
Altılı Masa firesiz toplandı, Saray telaşa kapıldı Altılı Masa firesiz toplandı, Saray telaşa kapıldı
TİP'li Sera Kadıgil'den Saray'a diplomalı yanıt: Anayasa’ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz TİP'li Sera Kadıgil'den Saray'a diplomalı yanıt
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
Optik illüzyon testi: Gizli 10 yüzü 25 saniye içinde bulabilir misiniz? Optik illüzyon testi: Gizli 10 yüzü 25 saniye içinde bulabilir misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! Memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!
Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı?
Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!
Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti