Kulis: Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanını pazar günü yapacak
Millet İttifakı liderleri bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cuma günü yaşanan aday krizinin ardından Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Uzlaşma sonrasında liderlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurması bekleniyor.
Geçtiğimiz cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini reddeden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından masaya döndü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının CHP tarafından kabul edilmesinin ardından Altılı Masa liderleri firesiz toplandı.
Millet İttifakı'nın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında mutabakat sağlanması bekleniyor. Karar yazarı Elif Çakır CHP'li kaynaklar ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanının pazar günü yapılacağı yanıtını aldığını aktardı.
Elif Çakır'ın haberine göre; üst düzey CHP'li kaynaklar, lansmanın uygunluk durumunun sağlanması halinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade etti.
MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISI ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?
Millet İttifakı'nın CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin bugün görüşmesi beklenirken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü.
Ardından İYİ Parti lideri, bahsi geçen iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığını' önerdi. Akabinde Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'le görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrasında Meral Akşener'in de katılımıyla Millet İttifakı toplantısı başladı.