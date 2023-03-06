Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Kendisini HDP'ye de bekliyoruz

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bugünkü sözlerine atıf yaparak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi.

Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz. pic.twitter.com/UcKkJP5Oi1 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 6, 2023

HDP'li Sancar, Habertürk'te Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada "İktidar bu ülkeyi baskı, yasaklama, zorbalıkla, talanla yönetiyor, üstüne tamir edilmesi zor yaralar açan büyük yıkıma yol açtı. Depremdeki yıkım iktidarın sorumluluğudur. Topluma olan sorumluluğumuz gereği kendi adayımızı çıkarma sürecini yeniden değerlendirmeye dönüştürdük. Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" demişti.

"YÜRÜ BAY KEMAL"

Demirtaş daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yürü bay Kemal" diye seslenerek birleştiriciliği üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.