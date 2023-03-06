Akşener'den ilk mesaj: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 ay önce, 12 Şubat 2022'de önce 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz etmiş ve masadan kalkmıştı.

Bugün, Akşener yeniden masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Akşener, toplantının ardından Twitter hesabından mutabakat metnini paylaştı.

Akşener, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" dedi. Akşener'in paylaştığı fotoğraflar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşme yaptığı fotoğraf da yer aldı.