Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AKP'den jet yorum

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

AKP'DEN İLK YORUM

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AKP'den ilk yorum Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Açıklamasından Saadet Partisi'ni hedef alan Turan, "Sn Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak" diye yazdı.