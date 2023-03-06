Erkan Baş'tan Kılıçdaroğlu'na tebrik: Başarılar diliyorum

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. 

Erkan Baş'tan Kılıçdaroğlu'na tebrik: Başarılar diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 ay önce, 12 Şubat 2022'de önce 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından ilk destek açıklaması HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceklerini söyleyerek görüşmeye davet etti. 

Bir diğer açıklama ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. 

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