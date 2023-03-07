'Kılıçdaroğlu lider kumaşını ortaya koydu, sıra Kürtler ve sol ile de yan yana gelmekte'

T24 yazarı Murat Sabuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip ayrıldığı, sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak görevlendirilmelerinin kabul edilmesi sonrası geri döndüğü altılı masada yaşananları yorumladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte lider kumaşını ve cumhurbaşkanı seçilmek için şansının olabileceğini de ortaya koyduğunu dile getiren gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) Dün geçiş süreci de açıklandı. Daha önce 11 madde idi bu sürecin yol haritası. Liderler son şeklini verecekti. Cumartesi günü 5 lider bir noktaya gelmişti. Akşener’in daha önce birkaç maddeyle ilgili kimi itirazları vardı. Masaya döndükten sonra maddelerle ilgili kolaylaştırıcı bir tavır gösterdi, ancak 12. madde yani iki belediye başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilmesi ile ilgili eklenen 12. maddeye de DEVA Partisi'nden itiraz geldi.

Ancak 'cumhurbaşkanının zamanını şeklini belirleyeceği şekilde göreve gelişi' diye bir madde ile bu konu belli bir uzlaşma noktasına çekildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmaya gelince... Yanında eşi Selvi Hanım, İmamoğlu ve Yavaş ile çıktı kürsüye. Şenyaşar Ailesi'nden madencilere, Gezi’de hapse girenlerden başörtüsü yüzünden iş verilmeyenlere, Sinan Ateş'e, ötekileştirilen ve haksızlığa uğrayan her kesime seslenen, dokunan bir konuşma yaptı. 'Halil İbrahim Sofrası' benzetmesiyle herkesin olacağı bir masayı tarif etti.

Kılıçdaroğlu konuşurken HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Habertürk'te aday çıkarma konusunu tekrar düşüneceklerini açıklıyor, Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye davet ediyordu. TİP Başkanı Erkan Baş sosyal medyadan kendini tebrik ediyordu. Masanın dağılmasını önleyen, muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokratları bir arada tutan Kılıçdaroğlu’nun Kürtleri ve solcuları da kapsayan büyük bir uzlaşıyı da sağlaması beklenir.

Kemal Kılıçdaroğlu 6 Mart’ta, Altılı Masa'yı yeniden kurdu. Lider kumaşını ve eğer masadan yeterli desteği alırsa Cumhurbaşkanı seçilmek için şansının olabileceğini de ortaya koydu."

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