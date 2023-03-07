Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: 'Erdoğan'a kötü haber'

Millet ittifakının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi dünya basınında da geniş yer buldu.

Cumhuriyet'in haberine göre Alman, Avusturya, İsviçre medyası, “Erdoğan’ın rakibi belli oldu“, “Kemal Bey kazanır“ başlıklarını attı. Aday açıklanmadan önce Millet İttifakı içinde yaşanan tartışmalara yer veren gazeteler, ancak iyi düşünüldüğünde en doğru adayın da Kılıçdaroğlu olduğuna vurgu yaptı.

Almanya’nın etkin siyasi gazetelerinden Frankfurter Rundschau, “Türk muhalefeti birleşti, adayı netleştirdi“ başlığını atarken, “CHP’nin lideri Erdoğan’a karşı kazanabilir“ yorumunu yaptı.

"BÖLMEK YERİNE UMUT VEREN BİRİ"

Rundschau, değerlendirmesinde “Kılıçdaroğlu, önceki hatalara rağmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için en iyi aday gibi görünüyor. Rakibi, bölücü, saldırgan bir politika izleyen Erdoğan. O, Türkiye-Suriye sınırındaki depremden sonra da pes etmedi. Türk toplumunun azarlayan başkana ihtiyacı yok. Özellikle deprem ve ekonomik krizden sonra anlayış ve empati gösteren, umut veren birine ihtiyacı var. İnsanları anlayan biri, onların yanında durur. Namı Gandi Kemal olan Kılıçdaroğlu ise sakin, alçakgönüllü ve pozitif tavrıyla tam da bunu yapıyor, bunca yıldır adı hiçbir skandalla anılmadı. Türk siyasetinde önemli olan bu. Fakir bir Dersimli Alevi ailenin çocuğu olarak, yoksulluk çeken halka, Erdoğan’ın 1000 odalı sarayında olduğundan çok daha yakın” ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN’IN YERİ GARANTİ DEĞİL"

Die Zeit, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı aday olduğunu yazarken, Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığının oldukça çekişmeli bir süreçten sonra netleştiğini vurguladı.

Avusturya’nın önde gelen gazetelerinden Der Standard da konuyu manşetine taşıdı. Der Standard, “Erdoğan’ın rakibi artık Kılıçdaroğlu” manşetini atarken, “Erdoğan 20 yıllık iktidarından sonra artık bir sonraki dönemi garanti olarak göremiyor” diye yazdı.