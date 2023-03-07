Barış Terkoğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına Ali Babacan itiraz etti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına itiraz ettiği ve ilişkilerin 2 Mart'taki gibi kopma noktasına geldiği öğrenildi.

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Barış Terkoğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına Ali Babacan itiraz etti

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında Millet İttifakı'nın bugün aday belirlediği toplantıya ilişkin bir kulis bilgisi paylaştı. 

Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına itiraz ettiğini, ilişkilerin 2 Mart'taki gibi kopma noktasına geldiğini söyledi. 

Terkoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun araya girerek gerginliği azalttığını ifade etti. 

Terkoğlu şunları kaydetti:

"İYİ Parti ve CHP cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda anlaştılar. Buna en şiddetli itiraz Ali Babacan'dan gelmiş. Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi kendi kurullarıyla bir toplantıya gitmiş. En uzun süre masaya geri dönmeyen Ali Babacan olmuş. 

Hatta Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu'na Ali Bey'i masaya davet edelim artık demiş. Ali Babacan masaya geri döndükten sonra da itiraz etmiş. Meral Hanım ile yine gerginlik yaşandı. 2 Mart günü yaşanan kopma noktasının benzeri yaşanmış. O sırada araya Davutoğlu girmiş. Hatırlarsınız 2 Mart'ta da Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir rolü olmuştu. Ve 12. maddeyi yazmış. Orta yolun 12'inci maddede rezervler konarak yazıldığı görülüyor"

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