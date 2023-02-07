Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi
Enkaz altındaki yakınlarını bekleyen bir depremzede neden kendilerine gün boyu ulaşılamadığını AKP'li Nurettin Canikli'ye ağlayarak sordu. Canikli ise eline telefonu alarak vinç aradı.
AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli'yi bir depremzedenin vermiş olduğu tepki sosyal medyada gündem oldu. Depremzedenin yardım tepkisine Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi.
Sosyal medyada Sinem Görücü isimli kullanıcı, hesabından yayınladığı videoda babasının Nureddin Canikli’ye sitemini ve tepkisini paylaştı. “Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor” ifadelerini yazan Görücü, Canikli hakkında, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada” dedi.
Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda Canikli'nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Görücü, dedesinin enkaz altında olduğunu, bölgede yıkılan tek bina olmasına rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalmasından yakınıyor.
22. Saat: Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor. 22 SAATTİR ENKAZ ALTINDAKİ BABASI İÇİN. KAR YOK YAĞMUR YOK BİZ BÜYÜK DEVLETİZ, NİYE KURTARAMIYORUZ DİYE. pic.twitter.com/y9yVxHCJeG— Sinem Görücü (McInerney) (@Sinem_Gorucu_) February 6, 2023