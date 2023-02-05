Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor

Şarkıcı Yıldız Tilbe'ye, 30 Ocak'ta evinin önünde köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mete Durna'nın hayatını kaybetmesi sonrası "Bütün kanunsuzluklar yasal olmuş; sokaktaki çocuğu, kadını, yaşlıyı, insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyorlar, bu onların suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil, Allah sebep olanı yanına koymasın kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın" demişti.

Kendisine yöneltilen eleştirilere bugün kameralar karşısında yanıt veren Tilbe, yaptığı türcülüğü "İnsan hayatı, doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" ifadesiyle üst boyuta taşıdı.