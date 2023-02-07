Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde her şeyin kontrol altında olduğunu öne sürerek tek sıkıntının ‘yanlış haberler’ olduğunu söyledi.

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Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Saat 06:30 itibariyle toplam can kaybı 2 bin 921. 14 bin 483 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.

Depremin üstünden 24 saat geçmesine rağmen Hatay başta olmak üzere birçok kentten hala yardım çığlıkları yükseliyor. Birçok noktaya tek bir kurtarma personeli bile ulaşamadı. Çoğu yerden insanlar enkazdakileri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Ancak hükümete göre ‘her şey kontrol altında.’

BAKAN NEBATİ: SIKINTI YALAN YANLIŞ HABERLER

Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını inceleyen bakan Nebati, şunları söyledi: ”Burada sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. Resmi açıklamalar dikkate alınmalı. Şu anda Urfa’da her şey kontrol altında. Binalarda şehitlerimiz var, onları çıkardık. Yaralılar çıkardık. Birçoğu deprem binalarından değil, depremden kaçarken vesaire yaralanarak evlerine dönenler… Şu anda yoğunluk yok. Belediyemiz gerekli adımları atıyor.”

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Nureddin Nebati Deprem
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