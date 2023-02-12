Depremzede 'çadır yok, elektrik yok' dedi, muhabir mikrofonu arkasına sakladı

TV100 kanalında bir afetzedenin '6 gündür çadır yok, elektrik yok' sözlerini duyurmamak için çaba sarf eden muhabirin o anları ise birçok vatandaşı isyan ettirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce depremzede zor günler geçiriyor. Moloz yığınına dönen şehirlerde barınma ve hijyen sorunlarının da bir an önce çözüme kavuşturulması beklenirken depremzedeler, enkaz yığınlarının ortasında elektriksiz ve susuz yaktıkları ateşlerin başında ısınmaya çalışarak mücadele ediyor.

Ülkenin dört bir yanında seferberlik ilan edildi fakat yardımın erişmediği yerlerde vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu konuda afet bölgesindeki basın mensupları aracılığıyla seslerine kulak verilmesini isteyen vatandaşların çığlıkları ise kimi zaman duyulmuyor.

MUHABİR MİKROFONU ARKASINA SAKLADI

Geçtiğimiz günlerde SHOW Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir afedzedeyi yayından apar topar çıkarmaya çalışması gündem olmuştu.

Yaşanan bu vahim olayın bir benzeri de tv100 kanalında gerçekleşti. Depremi en derin şekilde yaşayan Adıyaman'da canlı bağlantı yapan muhabir Sertaç Murat Koç bir depremzedenin "Ben konuşmak istiyorum. 6 Gündür elektriğimiz yok, çadır yok." isyanını bastırmak için mikrofonu arkasına saklayarak müdahalede bulundu. Yaşanan olayın ardından yayın kesildi.

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