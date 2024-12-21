Demir Yolunda Korkunç Olay! Tren Çarptı, Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayırı mevkiinde feci bir olay meydana geldi. Bölgede hayvan çiftliği bulunan Şakir Güler (38), otomobili ile tren yolunun yanına gitti. Orada aracını park eden Güler, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken yolcu treni çarptı.

Edirne-İstanbul seferini yapan tren yoluna devam ederken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güler'in öldüğü belirlendi.

Güler'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA