Çorum'da Feci Kaza: Otomobil Benzinliğe Daldı, 3 Kişi Yaralandı

Çorum'da bir otomobil, benzinliğin önündeki kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da Feci Kaza: Otomobil Benzinliğe Daldı, 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara kara yolunda bir kaza meydana geldi. Selahattin N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak benzinliğin önündeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce sürüklenerek dururken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Murat D. ile Mehmet Y. yaralandı.

Çorum'da Feci Kaza: Otomobil Benzinliğe Daldı, 3 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilin akaryakıt pompalarına ya da vatandaşlara çarpmaması ile muhtemel bir faciadan dönüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra savrulduğu ve akaryakıt istasyonunda durduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

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