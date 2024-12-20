İngiltere'de Kaybolan Türk Profesörden Acı Haber: Bulunduğu Yer Şoke Etti

İngiltere'de 26 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber geldi.

Türk akademisyenin hayatını kaybettiği, Londra'daki Regent kanalında cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

İngiltere'de otopsi işlemlerinin devam ettiği, cenazenin teslim alınmasından sonra Ekren'in İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA