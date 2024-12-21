14 Yaşındaki Çocuk Lüks Ciple Dehşet Saçtı! Hızla Vurduğu Otomobilin Sürücüsü Öldü

Adana'da 14 yaşındaki sürücü, kullandığı lüks cip ile arkadan çarptığı Fiat marka otomobilin sürücüsünün ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, 14 yaşındaki A.T. gözaltına alındı.

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Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı Fiat marka otomobili ile refüjden yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T., kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkorkmaz’ın otomobiline arkadan çarptı.

14 Yaşındaki Çocuk Lüks Ciple Dehşet Saçtı! Hızla Vurduğu Otomobilin Sürücüsü Öldü - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

14 Yaşındaki Çocuk Lüks Ciple Dehşet Saçtı! Hızla Vurduğu Otomobilin Sürücüsü Öldü - Resim : 2

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz’ı araçtan çıkardı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti. 14 yaşındaki sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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