Park Halindeki Minibüs Dakikalar İçinde Küle Döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Alevlere teslim olan minibüsten ise geriye sadece demir yığını kaldı.

Son Güncelleme:
Park Halindeki Minibüs Dakikalar İçinde Küle Döndü

Yangın, İshaklı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolu yan yolunda bir apartmanın altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın altında bulunan boş dükkanda park halindeki Ahmet Kurt'a ait minibüste yangın çıktı.

Park Halindeki Minibüs Dakikalar İçinde Küle Döndü - Resim : 1

Dumanları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Park Halindeki Minibüs Dakikalar İçinde Küle Döndü - Resim : 2

Meydana gelen yangınla ilgili, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Çeşme'de Bir Motel Cayır Cayır YandıÇeşme'de Bir Motel Cayır Cayır YandıGüncel
Garajda Çıkan Yangın Eve SıçradıGarajda Çıkan Yangın Eve SıçradıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş Kuzey Makedonya'ya Gitti Meclis Başkanı Kurtulmuş Kuzey Makedonya'ya Gitti
Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı
Araçları Çizdi, Rahat Tavırlarıyla 'Pes' Dedirtti Araçları Çizdi, Rahat Tavırlarıyla 'Pes' Dedirtti
Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe