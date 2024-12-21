Hatay'da TIR Kuyruğu Uzadıkça Uzadı

Hatay’ın İskenderun Limanı'na giriş yapmak isteyen TIR'ların karayolunda oluşturduğu uzun kuyruk trafik akışını olumuz yönde etkiledi.

İskenderun Limanı'na yük boşaltmak ve almak için gelen TIR'lar, Adana- Hatay otoyolundan çıkıp, İskenderun ilçesine giriş yapıyor. Ancak liman yolunda TIR'lar son günlerde uzun kuyruklar oluşturdu. TIR kuyruğu trafik akışını da olumsuz yönde etkiliyor.

TIR, sürücüleri limana giriş yapmak için günlerdir beklediklerini ileri sürerken aynı yolu kullanan vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Trafik polislerinin müdahale ettiği yoğunluk her geçen gün artarak devam ediyor.

Kaynak: DHA