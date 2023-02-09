Celal Şengör ile Murat Bardakçı arasında ilginç diyalog: 'Kimin yalakası oldun?'

Habertürk TV'de yayınlanan 'deprem özel' programında Murat Bardakçı ile Celal Şengör arasında ilginç anlar yaşandı.

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu 'deprem özel' programında dikkati çeken anlar yaşandı. Koordinasyon eksikliği olduğunu ve depremin büyüklüğünden bahseden Murat Bardakçı'ya sosyal medyada "yalaka" denildi.

Programın bir diğer konuğu Celal Şengör, yayında kendisine söylenenleri paylaşan Bardakçı'ya önce "Deprem büyük' dedin diye sana mı küfrediyorlar?" diye sordu. Bardakçı'nın "Yalaka' diyorlar" yanıtını vermesi üzerine "Sen kimin yalakası oldun?" diye tiye aldı. 

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Deprem
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