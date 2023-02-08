Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı: 'Haberci', mikrofon uzattığı depremzede yokluğu anlatınca sözlerini bitirmesine izin vermedi
Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı yurttaşın "Ne yemeği ya? Göçükte çocuklarımız. Kimsenin haberi yok. Devletin haberi yok, milletin haberi yok, belediyenin haberi yok" diye tepki göstermesi üzerine sözlerini tamamlamasına izin vermeden yanından uzaklaştı.
Show TV muhabiri, deprem bölgesi Hatay'da mikrofon uzattığı yurttaşın "Ne yemeği ya? Göçükte çocuklarımız. Kimsenin haberi yok. Devletin haberi yok, milletin haberi yok, belediyenin haberi yok. İş makineleri nerede? Ayıp, ayıp, ayıp. Polis nerede?" diye tepki göstermesi üzerine sözlerini bitirmesini beklemeden yanından uzaklaştı.
Yayına "Asker şu anda binanın üzerine çıktı, çalışmaları sürdürüyor" bilgisiyle devam etti.
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