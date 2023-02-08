Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı: 'Haberci', mikrofon uzattığı depremzede yokluğu anlatınca sözlerini bitirmesine izin vermedi

Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı yurttaşın "Ne yemeği ya? Göçükte çocuklarımız. Kimsenin haberi yok. Devletin haberi yok, milletin haberi yok, belediyenin haberi yok" diye tepki göstermesi üzerine sözlerini tamamlamasına izin vermeden yanından uzaklaştı.

Son Güncelleme:

Show TV muhabiri, deprem bölgesi Hatay'da mikrofon uzattığı yurttaşın "Ne yemeği ya? Göçükte çocuklarımız. Kimsenin haberi yok. Devletin haberi yok, milletin haberi yok, belediyenin haberi yok. İş makineleri nerede? Ayıp, ayıp, ayıp. Polis nerede?" diye tepki göstermesi üzerine sözlerini bitirmesini beklemeden yanından uzaklaştı.

Yayına "Asker şu anda binanın üzerine çıktı, çalışmaları sürdürüyor" bilgisiyle devam etti.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı
Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti
Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi
Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler
Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor
Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı
Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
'Erdoğan gibisini bulamayız' diyen vatandaş: 1400 TL ile geçiniyorum, ben niye ağlamıyorum 'Erdoğan gibisini bulamayız' diyen vatandaş: 1400 TL ile geçiniyorum, ben niye ağlamıyorum
Gündem olan Melek Mızrak Subaşı, Ece Üner'e konuştu Gündem olan Melek Mızrak Subaşı, Ece Üner'e konuştu
Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor; Angelina Jolie, Adriana Lima…' Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor'
Japon Komünist Partisi'nin 'imaj' videosu yeniden gündemde: 'Hepiniz bizi biraz yanlış anladınız değil mi?' Japon Komünist Partisi'nden 'anime' imaj videosu
İstanbul Barosu'ndan 10 Kasım mesajı: Savunmak bizim görevimiz İstanbul Barosu'ndan 10 Kasım mesajı: Savunmak bizim görevimiz
ÇOK OKUNANLAR
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!