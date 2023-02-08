Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı

Youtuber Fester Abdü, Hatay'da enkaz altında kalan arkadaşının annesini kendi elleriyle göçük altından çıkardı.

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Milyonlarca takipçisi bulunan fenomen Fester Abdü, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kalan arkadaşının annesi için yardım çağrısında bulundu. Bölgeye yardım ulaşmayınca Abdü, Antalya'dan Hatay'a geldi ve arkadaşının annesini kendi imkanlarıyla enkazdan çıkardı. 

O anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Abdü, şunları yazdı:

"Deprem haberini alıp arkadaşımızın annesinin enkaz altında olduğunu öğrenince apar topar Antalya’dan Hatay’a geldik. Elimizde sadece bir fotoğraf olmasına rağmen bir şekilde evi bulduk. Ev harabe haldeydi ve Süheyla annemiz de en alt katta 1.5 metrekare alanda sıkışmış ve bacağına kolon düşmüş haldeydi, ilk süreçte dışarıyla bağlantısı olmadığı için bağırarak yerini tespit ettik. Ardından kendi imkanlarımızla bir oyuk açarak kendisine ulaştık. Yaklaşık 24 saattir göçük altındaydı. Kendisine su ve yemek verdik, tüm gece uğraşmamıza rağmen bastıran yağmur ve dolunun binayı hareket ettirmesinden dolayı çalışmaya ara vermek zorunda kaldık. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar çalışmaya başladık ve 9 saat süren mücadelemizin ardından 40. saatte Süheyla annemizi kurtardık. Elhamdülillah"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Deprem
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