Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor"

Depremzede bir kadın, iktidara yakın yayın organlarına tepki göstererek, "ATV neredesin, Tayyip seni izliyor" dedi.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye, enkazlardan çıkacak iyi haberleri bekliyor.

Enkaz başındaki bir depremzedenin durumun vahametini göstermeyen iktidara yakın yayın organlarına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı. 

Videoda, depremzede kadının, "ATV neredesin, seni izliyor Tayyip. FOX'u izlemiyor, ATV'yi izliyor. Neredesin!" dediği görülüyor. 

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı: 'Haberci', mikrofon uzattığı depremzede yokluğu anlatınca sözlerini bitirmesine izin vermedi Depremzede sözlerini bitiremedi: Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı
Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı
Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti
Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi
Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler
Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor
Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı
Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
'Erdoğan gibisini bulamayız' diyen vatandaş: 1400 TL ile geçiniyorum, ben niye ağlamıyorum 'Erdoğan gibisini bulamayız' diyen vatandaş: 1400 TL ile geçiniyorum, ben niye ağlamıyorum
Gündem olan Melek Mızrak Subaşı, Ece Üner'e konuştu Gündem olan Melek Mızrak Subaşı, Ece Üner'e konuştu
Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor; Angelina Jolie, Adriana Lima…' Pes dedirten ifadeler: 'Cennette yüz pazarları var, katalogdan seçiyor'
Japon Komünist Partisi'nin 'imaj' videosu yeniden gündemde: 'Hepiniz bizi biraz yanlış anladınız değil mi?' Japon Komünist Partisi'nden 'anime' imaj videosu
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın
Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun