Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor"
Depremzede bir kadın, iktidara yakın yayın organlarına tepki göstererek, "ATV neredesin, Tayyip seni izliyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye, enkazlardan çıkacak iyi haberleri bekliyor.
Enkaz başındaki bir depremzedenin durumun vahametini göstermeyen iktidara yakın yayın organlarına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.
Videoda, depremzede kadının, "ATV neredesin, seni izliyor Tayyip. FOX'u izlemiyor, ATV'yi izliyor. Neredesin!" dediği görülüyor.
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