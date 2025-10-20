Zirai Don Zararına Dev Destek! Bakan Yumaklı Detayları Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında yaşanan zirai don felaketinden etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanındayız. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında yaşanan ani sıcaklık düşüşü nedeniyle birçok bölgede meyve ve sebze üretimi büyük zarar görmüş, çiftçiler milyonlarca liralık kayıpla karşı karşıya kalmıştı. Bakanlığın açıkladığı destek, özellikle sigortasız üreticiler için nefes aldırıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

