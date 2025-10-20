İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Araçlar Durma Noktasına Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da haftanın ilk iş günü, akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80’e kadar ulaştı. Avrupa Yakası’nda, iş çıkışıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Edirne istikametine doğru FSM Köprüsü’nden Hasdal Kavşağı’na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise Hadımköy’e kadar trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Ankara yönünde de Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan ve Basın Ekspres Yolu’nda yoğunluk yaşandı. Ayrıca Hadımköy-TEM bağlantı yolu ve Bakırköy Sahil Yolu da akşam saatlerinde trafik sıkışıklığının en fazla görüldüğü noktalar arasında yer aldı.

D-100 KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde Uzunçayır ile Tuzla İçmeler arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kavacık Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Beylerbeyi çevresi yoğun trafikten etkilendi. TEM Otoyolu’nda Ankara yönünde trafik Çamlıca Gişeleri’nden Samandıra’ya, Edirne yönündeyse Tuzla’dan Anadolu Otoyolu’na kadar uzandı.

Şile Otoyolu’nda da Altunizade Kavşağı ile Alemdağ arasında iki yönlü araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMADA DA AYNI ÇİLE

Kara trafiğinin yanı sıra toplu taşımada da kalabalık dikkat çekti. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında uzun kuyruklar oluştu. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78-80 seviyelerinde ölçülürken, Avrupa Yakası yüzde 80, Anadolu Yakası yüzde 78 yoğunlukla kaydedildi. Avrasya Tüneli’nin Edirne istikameti ise gün boyu açık ve akıcı seyretti.

Kaynak: AA