Soruşturma Bitti! İşte CHP’li Başkanlara İstenen Cezalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu CHP’li 6 tutuklu ve bir tutuksuz belediye başkanına yönelik yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş için 704 yıla, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 415 yıla, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 9 yıla, Adana, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediye başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na ilişkin dosya ise ana davadan ayrılarak ayrı bir soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Kaynak: AA