Bolu’da Şok Operasyon! Yolcu Otobüsünde Tam 500 Tane...

Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yaptıkları denetim sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Denetim sırasında şüpheli bir çantayı kontrol eden ekipler, çantanın içinden ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticaretinin yapılması yasak olan kırmızı benekli kaplumbağaları buldu.

Bolu’da Şok Operasyon! Yolcu Otobüsünde Tam 500 Tane... - Resim : 1

Ekipler, kaplumbağaları koruma altına alarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, söz konusu kaplumbağa türünün yerli ekosisteme ciddi zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Bolu
