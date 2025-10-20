Rojin Kabaiş İçin Bakanlık Önünde Adalet Nöbeti: 'İktidarın Koruduğu Tek Şey Katillerin Düzeni'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını söyleyen kadınlar, Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Eylemde, “Erkek adalet değil, gerçek adalet", “Kaybedilen kadınlar onurumuzdur”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Koruma, aklama, katilleri yargıla”, “Aile yılı değil, direniş yılı” sloganları atıldı.

Ankara Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Yağmur Alaz Gülveren, "Bugün Rojin Kabaiş ve katledilen, kaybedilen tüm kadınlar için Adalet Bakanlığı önündeyiz! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan çıktıktan sonra şüpheli bir şekilde kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim 2024’te Mollakasım Köyü sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumunun ilk raporunda bilgiler eksik verilmiş, ölümüne dair kritik sorular yanıtsız bırakılmıştı. Ek raporda yalnızca suyun kalma süresine ilişkin birkaç teknik bilgiyle yetinilmiş, dosyada DNA örneklerinin sahipleri hâlâ tespit edilmemişti. Üstelik bu kadar temel deliller ortadayken dosyaya getirilen kısıtlama, olayın aydınlatılmasının istenmediğinin göstergesiydi. Van Barosu’nun başvuruları sonucunda ikinci bir savcı görevlendirilmiş olsa da adalet hâlâ yerini bulmadı" diye konuştu.

'FAİLLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR'

Olayın ilk gününden itibaren Van Üniversitesi Rektörlüğü ve emniyet eliyle ‘intihar’ olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Gülveren, "Konuya dair verilen soru önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi, kadınların yaşam hakkını yok sayan erkek egemen adalet düzeninin bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkede her gün ortalama 3 kadın öldürülüyor. Failler korunuyor, iyi hâl ve haksız tahrik indirimleriyle ödüllendiriliyor. İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı kararnamesi ile feshedildi, zaten uygulanmayan yasalar iktidar tarafından daha da tırpanlanmaya, kadınların hakları daha fazla gasp edilmeye çalışılıyor. 6284 sayılı yasa etkin biçimde uygulanmıyor"

Gülveren, 2025 yılının iktidar tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu yılın 9 ayında 290 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Öldürülen kadınların büyük çoğunluğu en yakınlarında olan erkekler tarafından yani boşanmaya çalıştıkları erkekler, eşleri, abileri, babaları ve erkek akrabaları tarafından öldürüldü. Aileyi koruyacağı vaadini veren AKP-MHP iktidarının koruduğu tek şey katillerin düzenidir. Kadın katilleri, çocuk istismarcıları sokaklarda elini kolunu sallayarak gezerken Rojin’in, Gülistan’ın, Rabia Naz’ın cinayetleri aydınlatılmazken hakkını savunan emekçiler, öğrenciler tutuklanıyor. Buradan soruyoruz; şu an önünde bulunduğumuz bakanlık ne işe yarıyor? Adalet nerede? Bu ülkede kadınlar çantalarında koruma tedbir kararları varken öldürülüyor. Kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar artık hiçbir yerde güvende değil" dedi.

'SİSTEM DEĞİŞENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK'

11. Yargı Paketi adı altında yapılması planlanan düzenlemelerin kamuoyuna yansıdığını belirten Gülveren, şöyle devam etti:

"Bu paket yalnızca kadınların kazanılmış haklarını değil, LGBTİ+’ların yaşam hakkını ve var olma mücadelesini de hedef alıyor. ‘Aileyi koruma’ bahanesiyle hazırlanan düzenlemelerde, nefret söylemi ve ayrımcılık politikaları yasal hale getirilmeye çalışılıyor. Bu düzenlemeler, LGBTİ+’ların görünürlüğünü kriminalize eden, onlara karşı nefret suçlarını meşrulaştıran tehlikeli adımlar içeriyor. Kadınların ve LGBTİ+’ların eşitlik mücadelesine saldırarak toplumu suskun ve itaatkâr hale getirmek istiyorlar. AKP-MHP iktidarı bilerek erkek şiddetini besliyor; failleri koruyor, direnenleri hedef alıyor. Ama biz susmayacağız! Adalet istiyoruz, göstermelik değil, gerçek adalet! Rojin için, şüpheli şekilde yaşamdan koparılan tüm kadınlar için, nefret cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm LGBTİ+’lar için; adalet sağlanana, bu sistem değişene kadar mücadelemiz sürecek. Derhal Rojin Kabaiş başta olmak üzere kaybedilen, katledilen tüm kadınlar için etkin soruşturma yürütülsün! Katilleri biliyoruz, tanıyoruz! Kadın cinayetleri politiktir!"

Kaynak: ANKA