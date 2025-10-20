ABD’de Yolcu Uçağına Meteor Çarptı! Kokpit Camı Parçalandı, Pilot Yaralandı

ABD’de United Airlines’a ait yolcu uçağı, 36 bin feet yükseklikte meteor çarpması sonucu hasar aldı. Kokpit camının parçalanmasıyla pilot yaralanırken, facia son anda önlendi. Pilotun “Uçağa uzay cismi çarptı” anonsu yaptığı olay, havacılık tarihinde ender görülen vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD’de gökyüzünde ender rastlanan bir olay yaşandı. United Airlines’a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağına, 36 bin feet (yaklaşık 11 kilometre) yükseklikte meteor çarptı. Çarpmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri yaralandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Utah semalarında meydana geldi. Denver–Los Angeles seferini yapan uçak seyir halindeyken aniden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Uçağın kokpit camının sağ üst kısmına çarpan cisim, camın bir bölümünü parçaladı. Kopan cam parçaları, pilotun kolunda derin kesiklere neden olurken, bazı kontrol panellerinde de hasar meydana geldi.

'UÇAĞA UZAY CİSMİ ÇARPTI' ANONSU YAPILDI

Pilot, büyük bir soğukkanlılıkla uçağı kontrol altına aldı ve yolculara “Uçağa uzay cismi çarptı” anonsunu yaptı. Ardından Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirildi. Olay sonrası bölgeye ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde cismin camın sağ üst köşesine büyük bir kuvvetle çarptığı, metal çerçevede de derin hasar bıraktığı belirlendi.

METEOR OLASILIĞI GÜÇLÜ

Yetkililer, cismin uzay enkazı olabileceği ihtimalini değerlendirirken, uzmanlar meteor çarpması olasılığının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bilim insanlarına göre her yıl yaklaşık 17 bin meteor dünya atmosferine giriyor, ancak bu meteorların uçağa çarpması son derece nadir bir durum.
NTSB, cam ve metal yüzeylerdeki izlerin detaylı analiz edileceğini ve bu sayede cismin tam kaynağının belirleneceğini duyurdu.

