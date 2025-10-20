Tomruğun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre olay, ilçede faaliyet gösteren bir hızar atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, tomruk yükleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple ağır tomruklardan biri devrilerek işçi C.V.’nin üzerine düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.V., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçinin yakınları acı haberle yasa boğuldu.