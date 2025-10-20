Tomruğun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen iş kazasında, tomruğun altında kalan 58 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Tomruğun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre olay, ilçede faaliyet gösteren bir hızar atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, tomruk yükleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple ağır tomruklardan biri devrilerek işçi C.V.’nin üzerine düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.V., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçinin yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Antalya’da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı Otomobille Motosiklet Çarpıştı; 1 Yaralı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Necip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Yeni Gelişme Necip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler